МЭА: Иран мог бы стать источником значительных поставок нефти

14 сен. 18:47

Поставки нефти из Ирана в августе выросли и могли бы стать еще более значительными, если бы санкции были ослаблены, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

В августе поставки нефти из Ирана выросли до 2,52 млн б/с в сутки. В отчете МЭА отмечается, что переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки зашли в тупик после предложенного месяц назад ЕС "окончательного текста". "Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 сентября заявил, что реакция Тегерана на предложение ЕС делает перспективу заключения краткосрочного соглашения маловероятной", - говорится в документе.

"Иран мог бы стать источником значительных поставок, если бы санкции были ослаблены (наш базовый сценарий предполагает, что санкции не будут сняты), при этом 1,2-1,3 млн б/с нефти постепенно восстановятся примерно через шесть-восемь месяцев", - заключили в МЭА.