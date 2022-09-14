Пашинян не поедет на саммит ШОС в Самарканд

14 сен. 18:30

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отменил поездку на саммит ШОС, который стартует завтра в Самарканде, рассказали в пресс-службе правительства Армении.

"В связи со сложившейся ситуацией на границе, премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите ШОС в Самарканде", - пояснили в ведомстве.

Ранее сегодня спецпредставитель президента по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов, сославшись на узбекское председательство, заявил, что никто из глав государств не отменял своего участия в саммите.