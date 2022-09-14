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Волна коронавируса двинулась на регионы России

Волна коронавируса двинулась на регионы России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что сейчас ситуация с коронавирусом в России управляемая, волна заболеваемости уходит из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы.

"Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая. Мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на где-то начало августа", - сообщила она.

Попова отметила, что распространяющийся вариант вируса отличается "достаточно нетяжелым" течением, но он очень контагиозный.

Текущая волна "омикрона" BA.4 и BA.5 уходит в российские регионы из центральной части страны. Рост заболеваемости продолжается в 50 регионах, в 27 регионах заболеваемость снижается, еще восемь регионов вышли на плато.

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