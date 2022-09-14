Ереван: главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в конце месяца

14 сен. 18:14

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении в конце месяца проведут еще встречу для обсуждения мирного договора, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Он напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута 31 августа на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.

"То есть, процессу демаркации уже дан старт, параллельно проходили встречи, на которых обсуждался мирный договор", - цитирует дипломата Sputnik Армения.