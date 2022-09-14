Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу проинформирован об армянских провокациях на границе с Азербайджаном

14 сен. 18:08

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду во время встречи со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром проинформировал собеседника о совершенных в последние дни Арменией провокациях в приграничных районах, а также о гибели военнослужащих азербайджанской армии при предотвращении этих провокаций, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Байрамов подчеркнул, что в рамках ответных мер целью ВС Азербайджана являются лишь военные объекты. Провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении, достигнутых при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля, и наносят ущерб посредническим усилиям, отметил глава МИД республики.

Министр подчеркнул, что, вопреки обязательствам армянской стороны, армянские вооруженные формирования до сих пор не были полностью выведены с территории Азербайджана. Отмечена недопустимость такого положения дел.

Также в ведомстве указали, что несмотря на международные призывы, армянская сторона нарушила достигнутое соглашение о прекращении огня и продолжает обстрел азербайджанских позиций, игнорируя объявление Азербайджаном намерения о гуманитарном прекращении огня.

Тойво Клаар заявил о необходимости прекращения столкновений и стабилизации ситуации. По его мнению, нужно возобновить процесс нормализации отношений и переговоры между Азербайджаном и Арменией.

ЕС готов создать условия для двусторонних встреч между сторонами, заявил спецпредставитель.