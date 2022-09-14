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В ГИМ покажут историю женской городской моды

В преддверии открытия в Государственном историческом музее выставки "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города", посвященной женской городской моде директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, автор идеи, архитектор выставочного проекта Юлия Наполова, автор и куратор выставочного проекта Тим Ильясов и куратор выставки ГИМ, хранитель коллекции городского костюма XIX-XXI веков Ирина Сафонова представили новый выставочный проект, который открывается 21 сентября.

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