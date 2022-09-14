ФСБ: российские пограничники не пострадали на армяно-азербайджанской границе

14 сен. 18:00

Сотрудники российского погрануправления не пострадали в результате происшествий на армяно-азербайджанской границе сегодня и накануне, рассказали в погрануправлении ФСБ РФ в Армении.

"В связи с появившейся в СМИ информацией Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали", - цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, Минобороны Азербайджана опровергло информацию о якобы открытии огня по российскому военному объекту.