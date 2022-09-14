Специалисты поддержали переименование Нур-Султана

14 сен. 17:52

Ономастическая комиссия столицы Казахстана поддержала предложение о переименовании города из Нур-Султана в Астану.

Участниками обсуждения стали доктора исторических и педагогических наук, профессора, общественные деятели, писатели, замдиректора Института истории государства Министерства науки и высшего образования.

Название Астана столица республики получила в декабре 1997 года. В марте 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать город в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В сентябре 2022 года парламентская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) предложила вернуть прежнее название города, Токаев одобрил включение данной поправки в новый конституционный законопроект.