Баку опроверг информацию об открытии огня по российскому военному объекту

14 сен. 17:47

Распространяемые армянской стороной сообщения о том, что азербайджанские подразделения якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике ВС РФ в Гегаркуникской области, - абсолютно ложная и не соответствует действительности. Об этом рассказали в министерстве обороны Азербайджана.

"Распространяя подобную информацию, армянская сторона преследует цель придать международный подтекст ситуации, связанной с широкомасштабной провокацией, совершенной на азербайджано-армянской государственной границе, и превратить Организацию Договора о коллективной безопасности в инструмент для своих грязных деяний", - пояснили в ведомстве.

В Минобороны АР обратили внимание на то, что ВС Азербайджана принимает ответные меры исключительно против легитимных военных целей ВС Армении с целью предотвращения широкомасштабных провокаций.