Минобороны Азербайджана: Армения стремится расширить зону боевых действий

14 сен. 17:38

Военное руководство Армении, обеспокоенное провалом провокации ВС страны, отдало приказ о переброске своих подразделений, вооружения и боевой техники, дислоцированных вдоль азербайджано-армянской государственной границы, к зданиям и объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах и в глубине территории Армении, говорится в официальном сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

"Ведя обстрел позиций азербайджанской армии из этих пунктов, Армения пытается превратить эти огневые точки в легитимные военные цели и намеренно расширить тем самым зону охвата военных действий", - указали в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что подразделения азербайджанской армии не целятся в гражданские объекты и наносят высокоточные удары по огневым точкам противника.