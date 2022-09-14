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Минобороны Азербайджана: Армения стремится расширить зону боевых действий

Минобороны Азербайджана: Армения стремится расширить зону боевых действий

Военное руководство Армении, обеспокоенное провалом провокации ВС страны, отдало приказ о переброске своих подразделений, вооружения и боевой техники, дислоцированных вдоль азербайджано-армянской государственной границы, к зданиям и объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах и в глубине территории Армении, говорится в официальном сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

"Ведя обстрел позиций азербайджанской армии из этих пунктов, Армения пытается превратить эти огневые точки в легитимные военные цели и намеренно расширить тем самым зону охвата военных действий", - указали в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что подразделения азербайджанской армии не целятся в гражданские объекты и наносят высокоточные удары по огневым точкам противника.

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