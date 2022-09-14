Опубликован список азербайджанских военнослужащих, погибших при пресечении провокации Армении

14 сен. 17:25

Министерство обороны Азербайджана опубликовало список военнослужащих, погибших во время пресечения широкомасштабной провокации Армении на границе.

Он размещен на сайте ведомства.

Напомним, ночью 12 сентября и утром 13 сентября подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской госграницы.

В результате провокации, устроенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из них - военнослужащие азербайджанской армии, восемь - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.