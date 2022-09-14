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Опубликован список азербайджанских военнослужащих, погибших при пресечении провокации Армении

Опубликован список азербайджанских военнослужащих, погибших при пресечении провокации Армении

Министерство обороны Азербайджана опубликовало список военнослужащих, погибших во время пресечения широкомасштабной провокации Армении на границе.

Он размещен на сайте ведомства.

Напомним, ночью 12 сентября и утром 13 сентября подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской госграницы.

В результате провокации, устроенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из них - военнослужащие азербайджанской армии, восемь - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.

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