Чавушоглу: препятствия для вывоза российского зерна отсутствуют

14 сен. 17:19

Препятствий для вывоза российского зерна на мировые рынки в рамках продуктовой сделки нет, однако не все компании решаются на перевозку, сообщил министре иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Сделка была заключена представителями России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле 22 июля, она предполагает вывоз по Черному морю украинского зерна, а также снятие ограничений на поставку российских продуктов на экспорт. Соглашение рассчитано на четыре месяца и заканчивается 19 ноября.

"У России также были претензии к тому, куда отправляются суда, вывозящие продукцию из нашей страны. Мы пересматривали это, сколько и куда идет, какой процент идет в какие страны, сколько идет в Африку, мы всегда пересматривали все это", - сказал министр.

Он подчеркнул, что экспорт удобрений важен не меньше, чем зерна. "Конечно, экспорт удобрений также важен. Сельскохозяйственные страны испытывают серьезную потребность в удобрениях, Турция также нуждается в удобрениях, а цены на удобрения значительно выросли. После реализации этого соглашения цены на зерновые продукты испытали самое большое снижение с 2008 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на зерно в июле упали на 11%. Это серьезное падение", - отметил Чавушоглу.

Глава турецкого МИД добавил, что экспортируемая Россией продукция не включена в санкции, однако есть ограничения и эмбарго, например возможность судов получать обслуживание в портах или причаливать, страхование и банковское дело.

"Хотя заявления были сделаны, особенно когда Россия пожаловалась на этот вопрос, я связался по телефону с (госсекретарем США Энтони) Блинкеном и генсеком ООН (Антониу) Гутеррешем. Позже Блинкен, американская администрация и генеральный секретарь сделали заявления. Но, несмотря на эти заявления, есть суда и транспортные компании, которые не решаются перевозить российское зерно, но препятствий нет. То есть, в настоящее время Россия также может экспортировать свою продукцию", - заверил Чавушоглу.