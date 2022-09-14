Пашинян допустил введение военного положения в Армении

14 сен. 16:58

В Армении оценивают возможность введения военного положения. Об этом заявил в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что все зависит от развития ситуации на границе с Азербайджаном.

"С полуночи вчерашнего дня проект объявления военного положения был на моем столе, и мы периодически оцениваем ситуацию, необходимость принятия такого решения. Если мы не приняли такое решение, то считаем, что необходимости в этом нет", - цитирует Пашиняна ТАСС.

При этом он подчеркнул, что военное положение может быть введено в будущем. "Сейчас такое решение не принято, что не означает, что такого решения принято не будет в зависимости от ситуации", - сказа премьер.

Он добавил, что это серьезный вопрос, и не только военного характера.