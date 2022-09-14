Электроэнергию у жителей Моздока будут считать интеллектуальные приборы

14 сен. 17:10

В североосетинском Моздоке уже до конца текущего 2022 года установят тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии, - сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"В Моздокском районе заменят 10 тыс 200 приборов учета электроэнергии на новые - интеллектуальные. Работы будет проводить территориальная сетевая организация "Моздокские электрические сети", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Это стало возможно благодаря подписанному соглашению между правительством республики и представителями дочернего предприятия Росатома - компанией "С-Плюс".

Напомним, в апреле глава Северной Осетии Сергей Меняйло договорился с генеральным директором компании "С-Плюс" Дмитрием Мартыновым о реализации совместных инфраструктурных проектов, направленных на развитие электросетевого комплекса.