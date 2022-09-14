Азербайджан в приграничном конфликте с Арменией поддержало несколько стран

14 сен. 16:56

В свете последних событий и эскалации конфликта на границе Азербайджана и Армении Азербайджан открыто поддержали Турция, Казахстан, который в ходе саммита ОДКБ заявил, что никаких войск Азербайджана на территории Армении нет, и Баку ничего не нарушал, а также Организация Тюркских Государств, в которую, помимо Азербайджана, Турции и Казахстана, входит Киргизия.

Нейтральную позицию по отношению к конфликту заняли Россия, Украина, Грузия, НАТО и ЕС.

Что касается Армении, то ее действия поддержали лишь США, Франция и Кипр, хотя их поддержка не была столь искренней и открытой, как поддержка Азербайджана Турцией.