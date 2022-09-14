РУСАДА объявило о завершении расследования по делу Валиевой

14 сен. 16:46

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил. Об этом заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Расследование завершено", - цитирует ее ТАСС.

Гендиректор РУСАДА отметил, что на данный момент отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний.

Напомним, Камила Валиева завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командном турнире, однако после его завершения стало известно, что в ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин. Сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России, после чего ее отправили в лабораторию Стокгольма. Результат анализа был объявлен во время Игр-2022.