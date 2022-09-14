На Ставрополье будут производить сухое козье молоко

14 сен. 16:32

В течение двух лет на Ставрополье заработает инвестпроект по производству сухого козьего молока, используемого при изготовлении детского питания, - сообщил директор ООО "Козий молочный комплекс "Надеждинский" Алексей Семенов.

"В ближайшие два года мы хотим …увеличить поголовье до 8,5 тыс голов. Стать самой крупной фермой в России и Европе. А также построить завод по сушке козьего молока, потому что в данный момент в России этого не делает никто, и Россия полностью зависима от зарубежных поставщиков - Новой Зеландии, европейских поставщиков, других стран", - рассказал Семенов на международной агропромышленной выставке "МинводыАГРО", передает ТАСС.

Инвестиции в проект составят порядка 1,7 млрд рублей. Также компания будет продавать животных на территории России и в странах ближнего зарубежья.

Напомним, сейчас на ферме содержатся 1 тыс 800 коз.