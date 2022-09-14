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Еврокомиссия решила не предлагать ЕС устанавливать лимит цен на российский газ

Еврокомиссия решила не предлагать ЕС устанавливать лимит цен на российский газ

Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ.

Данный вопрос не упоминается в опубликованном 14 сентябре пресс-релизе, посвященном предложениям ЕК по новым энергетическим мерам для Евросоюза, передает РИА Новости.

"Комиссия углубит обсуждение с государствами-членами наилучших способов снижения цен на газ, также анализируя различные идеи по предельным ценам и усиливая роль Энергетической платформы ЕС в содействии заключению соглашений с более низкими ценами с поставщиками посредством добровольных совместных закупок", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее министры энергетики стран ЕС на внеочередной встрече обсуждали ряд мер на фоне высокой стоимости энергии. Среди них были лимит цен на импорт газа, снижение потребления электричества в пиковые часы, ограничение прибыли компаний, вырабатывающих электричество с низкими затратами и получающих сверхдоходы из-за его высокой стоимости на рынке.

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