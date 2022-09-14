Еврокомиссия решила не предлагать ЕС устанавливать лимит цен на российский газ

14 сен. 16:31

Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ.

Данный вопрос не упоминается в опубликованном 14 сентябре пресс-релизе, посвященном предложениям ЕК по новым энергетическим мерам для Евросоюза, передает РИА Новости.

"Комиссия углубит обсуждение с государствами-членами наилучших способов снижения цен на газ, также анализируя различные идеи по предельным ценам и усиливая роль Энергетической платформы ЕС в содействии заключению соглашений с более низкими ценами с поставщиками посредством добровольных совместных закупок", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее министры энергетики стран ЕС на внеочередной встрече обсуждали ряд мер на фоне высокой стоимости энергии. Среди них были лимит цен на импорт газа, снижение потребления электричества в пиковые часы, ограничение прибыли компаний, вырабатывающих электричество с низкими затратами и получающих сверхдоходы из-за его высокой стоимости на рынке.