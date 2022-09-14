В КЧР задержали 14 махинаторов с маткапиталом

14 сен. 16:11

Карачаево-черкесские полицейские задержали организатора и 13 активных участниц преступного сообщества, с 2015 года занимавшегося мошенничеством со средствами материнского капитала, - сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участники преступного сообщества заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением ссуд, затем направляли в территориальные отделения ПФР документы для получения соцвыплат, деньги поступали на их счета в качестве погашения несуществующих кредитов, а реальные держательницы сертификатов оставались без жилья, - передает "Интерфакс".

Уже установлено более 30 пострадавших, общая сумма ущерба превысила 20 млн рублей.

В отношении подозреваемых расследуются уголовные дела, возбужденные по статьям "мошенничество, совершенное со средствами материнского капитала" и "организация преступного сообщества".