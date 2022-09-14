Казахстан вернулся к экспорту зерна и муки

14 сен. 16:10

Минсельхоз Казахстана с 14 сентября 2022 года сняло ограничения на экспорт зерна и муки. Приказ об этом был подписан главой ведомства Ерболом Карашукеевым.

Теперь казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж, сообщает Минсельхоз.

В ведомстве отметили, что ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки, но после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить, передает Sputnik Казахстан.