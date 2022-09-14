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Элисо Вирсаладзе празднует юбилей

Элисо Вирсаладзе празднует юбилей

Прославленная грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе празднует юбилей.

"Сегодня день рождения одного из самых выдающихся и ярких музыкантов современности, народной артистки Грузии, большого профессионала своего дела Элисо Вирсаладзе. Мы уважаем ее вклад в грузинскую культуру, поздравляем с юбилеем и желаем долголетия и успехов", - говорится в поздравительном письме Минкультуры Грузии.

Элисо Вирсаладзе – пианистка и музыкальный педагог, Народная артистка СССР (1989), Лауреат Государственной премии Грузинской ССР им. Ш. Руставели (1983) и Государственной премии РФ (2000). Почетный член Российской академии художеств (2017).

Вирсаладзе родилась в 1942 году в Тбилиси, училась в Средней специальной музыкальной школе имени З. П. Палиашвили, а затем в Тбилисской консерватории у своей бабушки А. Д. Вирсаладзе, пианистки и педагога, профессора, народной артистки Грузинской ССР (1960). Вирсаладзе также закончила аспирантуру Московской консерватории, где ее педагогом был Я. И. Зак. С 1959 года – солистка Тбилисской, а с 1977 – Московской филармонии.

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