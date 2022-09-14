Университет, формирующий будущее: российско-узбекистанский опыт РГПУ им. Герцена

Педагогический университет, живя в настоящем, всегда устремлен в будущее. Это не мудрено, так как миссия педагогического университета – подготовка специалистов, которые каждодневно, неустанно и достойно формируют будущее государства, воспитывая, развивая, обучая человеческий ресурс – молодое поколение страны. О работе филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Ташкенте "Вестнику Кавказа" рассказал ректор университета, доктор педагогических наук, профессор Сергей Валентинович Тарасов.

- Филиал РГПУ в Ташкенте один из самых быстро развивающихся вузов страны. В чем секрет такого успеха?

- Радостно осознавать, что узбекистанский филиал РГПУ им. Герцена сегодня характеризуется довольно стремительными темпами роста. Мы рады тому, что формирование образовательного и социально-культурного пространства вуза проходит плодотворно, результативно и значимо для всех участников построения нашего общего университетского дома, который теперь помимо российской получил и узбекистанскую прописку.

А в отношении успеха всё довольно-таки просто. У каждого университета имеются свои приоритеты, и мы к таковым относим несколько значимых для нас векторов развития, наиболее важным из них является создание в филиале современной системы образования инновационной направленности. Главными характеристиками этой системы стали нацеленность на подготовку высококвалифицированных специалистов XXI века, формирование их профессионализма и развитие творческих способностей. Интеллект, знания, креатив, инновации – вот те слагаемые образовательного и воспитательного процессов, которые задают сегодняшние темпы роста нашего филиала.

- Среднестатистический студент филиала – кто он? В чем привлекательность тематики дошкольного образования для абитуриентов в Узбекистане?

- В современном Узбекистане интерес и мотивация к получению гуманитарной специальности чрезвычайно высоки. Сегодня страна переживает счастливую эпоху беби-бума. А для нового поколения узбекистанцев требуется сформированная новая генерация образованных, знающих свое дело современных педагогов и психологов, причем умеющих работать в условиях как нормативной среды, так и инклюзивной. Сегодняшняя молодежь Узбекистана, к счастью, это понимает и с удовольствием выбирает жизненную стезю, которая будет связана с работой в системе дошкольного образования.

Интерес к гуманитарным специальностям подтверждается тем фактом, что в первый год своего существования студентами нашего филиала стало 408 человек. Практически рекордный факт в истории развития зарубежных филиалов России. Подчеркну, что в этом году число первокурсников еще увеличится – мы ожидаем, что по окончании приемной кампании нашими студентами станут 420 граждан Узбекской Республики.

И какая чудесная молодежь к нам поступает и учится: целеустремленная, мотивированная, творческая, активная! Причем многие ребята уже с первого курса представляют себе, каким образом им хотелось бы развиваться в профессии, например, стать педагогом-новатором, открыть частный детский сад, быть директором детских спортивно-игровых комплексов, стать изобретателем развивающих игротехник для детей и пр. Все это с российским образованием и во благо своей страны –это чрезвычайно ценно!

- РГПУ имени Герцена совместно с узбекскими партнерами реализует проект "Малыш". Могли бы вы подробнее рассказать о нем?

- Программа "Малыш" ("Миттивой") является для нас особым проектом, существующим в жизни Герценовского университета уже два года. Это успешный и чрезвычайно значимый проект, который родился, сформировался и развивается как результат взаимодействия РГПУ имени Герцена и Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан. Казалось бы, срок реализации проекта чрезвычайно скромный – всего два года, но проделана совместная работа поистине удивляющих масштабов. За это время были разработаны и реализованы программы повышения квалификации и переподготовки для специалистов дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан, созданы методические пособия кросс-культурной направленности для воспитателей и педагогов, подготовлены многочисленные дидактические материалы, разработана программа организации ресурсных центров на базе педагогических колледжей, создана и в ближайшее время будет реализована концепция развития коммуникативных площадок на русском языке на базе дошкольных образовательных организаций. Как вы видите, результаты реализации проекта впечатляющие, но главное то, что планы на развитие проекта – еще более смелые и масштабные.

- Как обеспечить качество педагогической деятельности в филиале, не потерять высокий бренд головного вуза?

- Безусловно, обеспечение качества подготовки специалистов в зарубежном филиале – задача довольно сложная. Видимо, поэтому забота о качестве образования на узбекистанской площадке вуза была и остается в центре нашего внимания. Каждое утро студенты и преподаватели, приходя в университет, видят слова, украшающие фасад здания – "Первый, педагогический, твой!" Это не просто слоган, это концепция нашей академической жизни. Оставаться первым в ряду педагогических университетов нам позволяет широкое привлечение к образовательной деятельности профессорско-преподавательского состава головного вуза, регулярное и педагогически грамотное использование Герценовских электронных ресурсов, системное пополнение библиотечного фонда, приобщение к образовательным и социальны-воспитательным традициям старейшего в России педагогического университета и еще многое другое, что мы регулярно внедряем в работу филиала.

- Какие перспективные цели ставит на новый учебный год руководство филиала?

- Планов у нас, как обычно, очень много и довольно разных. Но я бы хотел остановиться только на образовательных перспективах, которые собственно и определяют эффективность учебно-воспитательной работы филиала.

Во-первых, в этом году мы открываем программы заочного образования. По сути это наш ответ на возникшую в республике потребность в обучении, предусматривающего заочные форматы получения профессии. Важно подчеркнуть, что заочные программы будут реализованы как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры.

Во-вторых, в этом году у нас появились новые образовательные программы, которые, безусловно, сделают обучение в филиале Герценовского университета еще более привлекательным и перспективным. В этом году у нас открыты такие востребованные в современном Узбекистане программы, как "Ранее обучение иностранному языку", "Социально-педагогическая работа с семьей и детьми" и "Психологическое сопровождение становления личности в образовании".

В-третьих, в 2022-2023 году запланировано расширение профессорско-преподавательского состава - в образовательном процессе примет участие 138 педагогов, в том числе 121 из головной организации. И это не может не впечатлять.