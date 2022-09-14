Азербайджан готов передать Армении тела 100 военных

14 сен. 15:55

Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении тела около 100 военнослужащих, которые погибли в боях на границе двух стран. Об этом сообщили 14 сентября в Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших.

"Мы подтверждаем готовность передать армянской стороне в одностороннем порядке тела до 100 военнослужащих вооруженных сил этой страны, погибших 12-13 сентября этого года в результате мер по предотвращению провокаций против территориальной целостности Азербайджана", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что сообщили об этом намерении Международному комитету Красного Креста.

Помимо этого, в Госкомиссии обратили внимание на то, что Баку, демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, призывает Ереван к прекращению огня.

Напомним, накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате широкомасштабной провокации, совершенной ВС Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы в ночь с 12 на 13 сентября, погибли 50 военнослужащих ВС Азербайджана.