В Ереване заработала "Яндекс Еда"

14 сен. 15:53

В столице Армении заработал сервис "Яндекс Еда", - говорится в сообщении компании.

"Яндекс Еда" запустился в Армении под брендом Yandex Eats в тестовом режиме, приложение и сайт Yandex Eats доступны в стране на армянском, английском и русском языках", - отметили в компании, передает ТАСС.

К сервису уже подключено более 100 ресторанов и кафе Еревана, пользователи могут заказать там готовую еду, а также товары из магазинов: продукты и напитки, спортивное питание и товары для животных. Позже на сервисе можно будет заказать безрецептурные лекарства и БАДы из аптек.

Напомним, сервис уже работает в России, Казахстане и Беларуси.