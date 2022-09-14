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В Дагестане открылся молодежный форум "Каспий-2022"

В Дагестане открылся молодежный форум &quot;Каспий-2022&quot;

В Избербаше стартовал международный молодежный форум "Каспий-2022",  информирует пресс-служба Министерства по делам молодежи Дагестана.

Сообщается, что в этом году в нем впервые принимают участие молодые ребята из ЛНР и ДНР. "В этом году на участие в площадке подано более 2 000 заявок. Отбор прошло около 400 человек. В частности, впервые к форуму присоединятся молодые люди из ЛНР и ДНР", говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что авторы лучших проектов, которых отберет экспертная комиссия, получат на реализацию своих инициатив до 500 тыс рублей.

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