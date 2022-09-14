Собянин премировал скульптора из Северной Осетии

14 сен. 15:40

Автор скульптурной группы "Пушкин, въезжающий на волах во Владикавказ" народный художник РСО-А, скульптор Владимира Соскиев получил премию мэра Москвы Сергея Собянина. Мастер получил премию столичного градоначальника в номинации "Изобразительное искусство".

С высокой оценкой творчества поздравил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Региональный лидер напомнил, что Соскиев – автор памятника Коста на проспекте Мира, Пушкину, въезжающему на волах во Владикавказе, Уастырджи в Дигорском ущелье.

"Скульптуры Соскиева хранятся в разных музеях мира, его выставки с успехом проходят на крупнейших площадках", - отметил Меняйло, назвав работы мастера "пронзительными и удивительными".