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Папа Римский Франциск заявил в Нур-Султане о необходимости борьбы с климатическими изменениями

Папа Римский Франциск заявил в Нур-Султане о необходимости борьбы с климатическими изменениями

Папа Римский Франциск в ходе своего выступления на VII Съезде мировых лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане призвал бороться с изменениями климата.

"Перед нами еще одна последняя проблема - защитить наш общий дом. В виду серьезных климатических изменений мы должны беречь его, сохранить его для будущих поколений", - цитирует понтифика "Казинформ".

Он подчеркнул, что проблема климатических изменений напрямую связана с пандемией коронавируса COVID-19. "Задумаемся над такими примерами как хищническая вырубка лесов, незаконная торговля животными. Эксплуататорское мышление разрушает наш дом", - сказал Папа Римский.

Напомним, Папа Римский Франциск приехал в Нур-Султан 13 сентября. Цель поездки - участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

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