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Дома ставропольских льготников догазифицируют за счет государства

Дома ставропольских льготников догазифицируют за счет государства

На Ставрополье введут компенсации для льготников, подключая их дома к сетям газоснабжения при социальной догазификации, - сообщили в пресс-службе краевой думы.

"В бюджете Ставропольского края предполагается предусмотреть порядка 102,3 млн рублей на выплаты гражданам по новой мере социальной поддержки. По информации Минтруда Ставрополья, в крае насчитывается около 11 тыс домов, которые необходимо догазифицировать, и где проживают льготные категории", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Так, дополнительную меру соцподдержки получат ветераны и вдовы участников Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, дети войны, малоимущие и многодетные семьи. Компенсация составит 50% от стоимости внутридомового газового оборудования.

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