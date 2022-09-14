Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на границе Армении и Азербайджана

14 сен. 15:28

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что собирается провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых будет затронута ситуация на границе Армении и Азербайджана.

"(Глава) Турции Эрдоган обсудит с Путиным в Самарканде на этой неделе столкновения между Арменией и Азербайджаном", - сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

В ночь на вторник ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.