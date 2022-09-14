У компании Дерипаски отсудили земли в Сочи

14 сен. 15:20

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации ФТ Сириус к компании "РогСибАл" Олега Дерипаски - власти отсудили у него 13,8 га земли в районе грузового порта Сочи за использование земель не по назначению.

ООО "Порт Сочи Имеретинский" получил в аренду 31 земельный участок для строительства олимпийских объектов. Также там планировали создать береговую инфраструктуру, причалы и технологическое оборудование грузового района морского порта Сочи в устье реки Мзымта. Объекты должны были перепрофилировать в инфраструктуру для яхтинга, однако в 2015 году в связи с реорганизацией порт присоединился к ООО "РогСибАл", - передает портал Юга.ру.

Права владения на участки также перешли компании, однако по результатам проверок выяснилось, что грузовой порт так и не перепрофилировали в яхтенную марину. Также не установили границы порта и не разработали проектную и иную техническую документацию.