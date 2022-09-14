Израиль выразил соболезнования семьям шехидов Азербайджана

14 сен. 15:18

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил от имени своей страны соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабных провокаций армянских вооруженных сил в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства Израиля в Баку.

В ночь на вторник ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.