Сайт ОДКБ подвергся атаке хакеров

14 сен. 15:06

Хакеры взломали сайт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), информирует пресс-служба секретариата организации.

"В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о том, что в связи с напряженностью на границе Армении и Азербайджана, было принято решение направить туда миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).