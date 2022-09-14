РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан и Израиль активизировали сотрудничество в торгово-промышленной сфере

Азербайджан и Израиль активизировали сотрудничество в торгово-промышленной сфере

В Шуше прошло заседание Наблюдательного совета израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты, сообщил председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

"Я был рад принять участие в заседании Наблюдательного совета израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (ИАТГП) в Шуше и поделиться своими мыслями о сотрудничестве", - сказал он.

Мамедов отметил, что по итогам заседания был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию МСБ, Федерацией торговых палат Израиля и ИАТГП.

735 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version