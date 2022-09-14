В Дагестане намерены вернуть в бюджет деньги, предусмотренные участникам боевых действий в Афганистане

14 сен. 14:59

Власти Дагестана могут вернуть в бюджет средства, предусмотренные на улучшение жилищных условий для участников боевых действий в Афганистане. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития республики.

В Минтруде рассказали, что в рамках совещания по вопросам освоения бюджета начальникам структурных подразделений министерства было поручено пересмотреть позиции, где существует риск не освоения финансовых средств, сделать прогнозные расчеты и принять меры для своевременного возврата в бюджет возможно остающихся средств.

В заявлении подчеркивается, что большая часть имеющихся материалов на улучшение жилищных условий участников "афганских событий" не укомплектована соответствующим образом. Это не позволяет перечислить предусмотренные на эти цели средства участникам боевых действий в Афганистане, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что общий размер субсидии для ветеранов боевых действий в Афганистане на 2022 год составляет 309 млн рублей.