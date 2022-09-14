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Ушел из жизни глава сочинского Центра восстановления леопардов

Ушел из жизни глава сочинского Центра восстановления леопардов

Сегодня на своем рабочем месте ушел из жизни руководитель Центра восстановления леопардов на Кавказе Умар Семенов, - сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

С 2010 года он работал заместителем директора нацпарка и руководил деятельностью Центра восстановления леопарда. 

"Именно благодаря Умару Семенову у переднеазиатского леопарда появился шанс на выживание. Под его руководством Центр смог доказать, что леопарды в неволе могут давать потомство и затем молодые особи могут выжить в дикой природе. Это было дело всей жизни Умара Аубекировича", - отметили в пресс-службе Минприроды России, передает "Интерфакс".

"Умер Папа для всех наших переднеазиатских леопардов. Легенда. Мы буквально в воскресенье виделись с Умаром Аубекировичем, долго говорили, гуляли. А сейчас мне позвонили и сообщили эту ужасную новость. Скорблю", - написал в своем телеграм-канале глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Министр назвал смерть Семенова невосполнимой утратой и пообещал продолжить работу по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в регионе.

У Умара Семенова остались жена и трое детей. Ему было 50 лет.

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