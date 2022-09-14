Ушел из жизни глава сочинского Центра восстановления леопардов

14 сен. 14:54

Сегодня на своем рабочем месте ушел из жизни руководитель Центра восстановления леопардов на Кавказе Умар Семенов, - сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

С 2010 года он работал заместителем директора нацпарка и руководил деятельностью Центра восстановления леопарда.

"Именно благодаря Умару Семенову у переднеазиатского леопарда появился шанс на выживание. Под его руководством Центр смог доказать, что леопарды в неволе могут давать потомство и затем молодые особи могут выжить в дикой природе. Это было дело всей жизни Умара Аубекировича", - отметили в пресс-службе Минприроды России, передает "Интерфакс".

"Умер Папа для всех наших переднеазиатских леопардов. Легенда. Мы буквально в воскресенье виделись с Умаром Аубекировичем, долго говорили, гуляли. А сейчас мне позвонили и сообщили эту ужасную новость. Скорблю", - написал в своем телеграм-канале глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Министр назвал смерть Семенова невосполнимой утратой и пообещал продолжить работу по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в регионе.

У Умара Семенова остались жена и трое детей. Ему было 50 лет.