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Турецкие спецслужбы задержали двух террористов на севере Ирака

Турецкие спецслужбы задержали двух террористов на севере Ирака

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) в ходе очередной операции на севере Ирака задержала двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) - Хатипа Гюнея и Айю Ахмет Сулейман. Об этом сообщил источник в структурах безопасности Турции.

Операция была проведена в районе базы РПК Махмур, передает агентство Anadolu.

Хатип Гюней в сентябре 2019 года бежал через турецкую провинцию Ван в Иран, перебравшись впоследствии оттуда на север Ирака. Там он возглавил одну из групп террористов.

Айа Ахмет Сулейман с 2015 года орудовала в рядах организации YPG, являющейся сирийским крылом РПК. В 2018 году прибыла на базу Махмур на севере Ирака.

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