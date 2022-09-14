Главы МИД Азербайджана и Ирана провели переговоры

14 сен. 14:42

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонные переговоры.

Джейхун Байрамов проинформировал своего иранского коллегу об очередных широкомасштабных провокациях, которые Армения предприняла против азербайджанской стороны, грубо нарушив принципы международного права и взятые на себя обязательства.

Министр подчеркнул, что в ответ на эту провокацию, которая несет прямую угрозу территориальной целостности Азербайджана, безопасности военных и гражданских лиц, азербайджанскими Вооруженными силами были приняты ответные меры. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе предотвращения провокации погибли 50 азербайджанских военнослужащих.

"Тем самым Ереван нанес серьезный ущерб мирному процессу в то время как на освобожденных территориях Азербайджаном ведутся восстановительные и строительные работы, а также предпринимаются попытки нормализации отношений между двумя государствами", - сказал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Хосейн Амир Абдоллахиян обратил внимание на то, что напряженность между Азербайджаном и Арменией вызывает обеспокоенность. Он добавил, что для Ирана важна территориальная целостность и неприкосновенность международных границ стран региона.

Далее он указал на то, что Иран выступает за мирное урегулирование вопросов между Азербайджаном и Арменией посредством переговоров, и готов оказать в этом содействие.

В заключение министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.