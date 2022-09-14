На Ставрополье стартовала выставка "МинводыАГРО"

14 сен. 14:33

Сегодня на Ставрополье открылась крупнейшая Международная агропромышленная выставка "МинводыАГРО" – она собрала свыше 160 компаний со всей России, - сообщили в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.

"На базе выставочного центра "МинводыЭКСПО" сегодня начала свою работу Международная агропромышленная выставка "МинводыАГРО", экспозиция которой включает широкий ассортимент сельхозтехники, оборудования и материалов для растениеводства и животноводства, а также всего необходимого для эффективной работы сельхозпредприятий", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В течение трех дней посетителей выставки ждут конференции, пленарные заседания, семинары и презентации, основной темой которых станут перспективы развития АПК в условиях санкций и ухода многих зарубежных компаний и привычных технологий.

Также в рамках выставки проходит Южно-Российский конкурс кроликов и породной птицы. Оценить представленных на конкурс животных и птиц предстоит экспертам в номинациях "Лучший кролик выставки", "Лучший петух выставки" и "Лучшая курица выставки".

"Гости выставки смогут получить консультации по особенностям применения продукции и эксклюзивные скидки, лично ознакомиться и протестировать новинки рынка, договориться о закупках и поставках на выгодных условиях", - отметил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

Выставка завершится 16 сентября.