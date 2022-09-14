Косоварский полузащитник "Ахмата" рассказал, почему решил остаться в Грозном

14 сен. 13:59

Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Бернард Бериша объяснил, почему продлил контракт до конца июня 2025 года.

По его словам, он принял такое решение, поскольку "Ахмат" стал для него родным клубом. "Я решил остаться, потому что здесь мне очень комфортно и все нравится, поэтому я больше 5 лет играю за "Ахмат". Было, конечно, много предложений, но, поговорив с семьей и все взвесив, я решил остаться в Грозном", - сказал хавбек в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Он подчеркнул, что рад продлить соглашение с "Ахматом". "И хочу сказать спасибо президенту, клубу и всем, кто принимал в этом участие", - сказал Бериша.

Напомним, после 9 туров "Ахмат" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе грозненцев 11 очков.