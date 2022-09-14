"Казатомпром" возглавил Ержан Муканов

14 сен. 14:11

Совет директоров "Казатомпрома" свим решением назначил председателем правления компании Ержана Муканова, который с июля исполнял обязанности председателя правления. С марта 2022 года он занимал в компании пост главного директора по производству.

Муканов имеет более чем 23-летний опыт работы на различных должностях в атомной индустрии, начиная с должности инженера лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук Казахстана. B системе "Казатомпрома" работает с 2006 года, также он занимал различные руководящие должности в дочерних и зависимых организациях компании: ТОО "СП "КАТКО", ТОО "Казатомпром-SaUran", ТОО "Каратау" и ТОО "Семизбай–U", - передает Sputnik Казахстан.

Прежний руководитель компании Мажит Шарипов с 4 июля 2022 года покинул пост председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" - члена совета директоров по собственному желанию.