Турция ввела визовый режим с Туркменистаном

14 сен. 13:46

Турция ввела временный визовый режим с Туркменистаном. Об этом сообщает турецкий новостной сайт Atavan Turkmenistan.

Согласно постановлению, подписанному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отменяется решение Кабмина Турции от 2007 года, по котором туркменские граждане с общегражданскими паспортами могли находиться без визы в Турции до 30 дней.

По данным Atavan Turkmenista, соответствующее постановление турецкого лидера появилось в "Официальной газете Турецкой Республики", которая публикует нормативные акты.

Ранее Туркменистан обратился к Турции с просьбой временно ввести визовый режим для своих граждан "в целях совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турции.