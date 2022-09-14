В российских школах будут единые программы

14 сен. 13:52

Госдума РФ сегодня на пленарном заседании приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений.

Согласно документу, такие программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы уже со следующего учебного года могли работать по ним. Так, обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, - передает РИА Новости.

Законопроект также предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы. Депутаты уверены, что введение такого "золотого стандарта" позволит установить "потолок", ниже которого дать ребенку знания нельзя.