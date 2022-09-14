Лукашенко пообещал помочь Европе дровами

14 сен. 13:50

Беларусь не даст замерзнуть Европе, заявил президент страны Александр Лукашенко во время колки дров 14 сентября.

Соответствующее видео было опубликовано близким к пресс-службе главы государства Telegram-каналом "Пул Первого". "Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Европе сейчас не приходится выбирать – елки или другие дрова, "главное – чтобы было тепло".

Далее он отметил, что нужно сделать так, чтобы дрова получили "крестьяне, рабочие", "а не богачи".