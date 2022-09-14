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Лукашенко пообещал помочь Европе дровами

Лукашенко пообещал помочь Европе дровами

Беларусь не даст замерзнуть Европе, заявил президент страны Александр Лукашенко во время колки дров 14 сентября.

Соответствующее видео было опубликовано близким к пресс-службе главы государства Telegram-каналом "Пул Первого".  "Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Европе сейчас не приходится выбирать – елки или другие дрова, "главное – чтобы было тепло".

Далее он отметил, что нужно сделать так, чтобы дрова получили "крестьяне, рабочие", "а не богачи".

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