РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Бархатный сезон возвращается на юг России

Бархатный сезон возвращается на юг России

Антициклон во второй половине недели вернет на юг России и Северный Кавказ бархатный сезон, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По ее словам, в выходные дни установится солнечная погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на пять-семь градусов.

Напомним, что в понедельник холодный атмосферный фронт принес на юг страны ливни и грозы.

"Период дождливой погоды на юге России заканчивается: в среду еще возможны местами небольшие дожди, а с четверга до конца недели установится погода без осадков. Соответственно, температурный фон тоже будет повышаться. С каждым днем при переменной облачности будет становиться все теплее и теплее, и к выходным дням вновь установится солнечная и жаркая погода с превышением климатической нормы на пять-семь градусов", - сказала Котилевская в беседе с ТАСС.

В четверг средняя температура воздуха по югу составит 22-27 градусов тепла, к выходным столбики термометров покажут плюс 28 - плюс 33 градуса, морская вода прогреется у берегов Крыма до 22-24 градусов, на пляжах Большого Сочи - до 24-26 градусов.

Столбики термометров начиная с пятницы поднимутся до 28-30 градусов тепла.

555 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version