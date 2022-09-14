Бархатный сезон возвращается на юг России

14 сен. 13:38

Антициклон во второй половине недели вернет на юг России и Северный Кавказ бархатный сезон, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По ее словам, в выходные дни установится солнечная погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на пять-семь градусов.

Напомним, что в понедельник холодный атмосферный фронт принес на юг страны ливни и грозы.

"Период дождливой погоды на юге России заканчивается: в среду еще возможны местами небольшие дожди, а с четверга до конца недели установится погода без осадков. Соответственно, температурный фон тоже будет повышаться. С каждым днем при переменной облачности будет становиться все теплее и теплее, и к выходным дням вновь установится солнечная и жаркая погода с превышением климатической нормы на пять-семь градусов", - сказала Котилевская в беседе с ТАСС.

В четверг средняя температура воздуха по югу составит 22-27 градусов тепла, к выходным столбики термометров покажут плюс 28 - плюс 33 градуса, морская вода прогреется у берегов Крыма до 22-24 градусов, на пляжах Большого Сочи - до 24-26 градусов.

Столбики термометров начиная с пятницы поднимутся до 28-30 градусов тепла.