Максим Шевченко: Армения ищет поддержки на Западе

Нынешняя атака армянских войск на приграничные районы Азербайджана объясняется сочетанием конфронтационных устремлений Еревана и интересов Запада по поддержанию на Южном Кавказе постоянной напряженности. Об этом "Вестнику Кавказа" рассказал публицист, теле- и радиоведущий Максим Шевченко, комментируя продолжающиеся вторые сутки позиционные бои на границе Азербайджана и Армении, в ходе которых погибли десятки солдат с обеих сторон.

"Баку требует Зангезурский коридор, но Ереван заявляет о том, что не будет давать Зангезурский коридор. Одновременно люди, которые говорят от имени армянского народа, пытаются представить себя как таких несчастных, против которых ополчились соседи – турки и азербайджанцы. Именно так они себя постоянно и ведут: ввязываются в драку, получают от азербайджанской армии отпор и стараются привлечь внимание к себе, чтобы их поддержали", - прежде всего сказал он.

"Это типичная технология политических провокаций. Кстати, обратите внимание, что неспроста совсем недавно в Карабах переехал, я бы даже сказал, прибежал Рубен Варданян и стал называть его "колыбелью армянской цивилизации". Варданян же принялся призывать ЕС и США встать на защиту армян Карабаха. От этих слов Варданяна до текущих боевых действий прошло совсем немного, поэтому тут просматривается явная прямая линия заготовленной провокации", - подчеркнул Максим Шевченко.

Публицист отметил, что двигателем провокаций Еревана является Запад. "Эти события были инспирированы США и Францией, которые интригуют на международном уровне. Пока из международной политики не ушел империализм, подобные столкновения и войны будут всегда. Только когда с Земли исчезнут силы, которые ради своих глобальных интересов, тех же энергетических потоков, играют жизнями и судьбами народов, в данном случае армян и азербайджанцев, станет возможным прочный мир", - заявил он.

Эксперт сообщил, что в настоящее время по всему миру растут военные угрозы. "Я вижу готовность к войне и у стран кавказского региона, и у всего остального мира. Даже грузины заговорили о готовности к войне, о намерении провести референдум: воевать или не воевать с Россией. Сейчас вообще все готовятся к войне и все собираются воевать, например, те же Греция с Турцией", - обратил внимание Максим Шевченко.