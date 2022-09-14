Где Запад может открыть "второй фронт" против России?

После начала СВО в российских СМИ возросла популярность выражения "второй фронт". У людей, знающих историю, сразу появляются ассоциации со Второй мировой войной: 6 июня 1944 года британцы и американцы высадились в Нормандии и открыли боевые действия против фашистской Германии, чтобы помочь Советскому Союзу. Претензий к союзникам было много: почему тянули с этой операцией, действительно ли помогали или добивались цели первыми дойти до Берлина? Тем не менее, во Второй мировой войне США и Британия действовали в союзе с СССР против фашизма. Поэтому "второй фронт" носит больше положительный оттенок, чем негативный. Сегодня, конечно, все наоборот.

Рассматривая любой конфликт, который грохочет возле России, некоторые эксперты тут же считают его попыткой Запада ослабить Россию. Что, мол, Украина – это первый фронт, и НАТО рассчитывает заставить Москву увязнуть в еще одном конфликте. В идеале в нескольких одновременно. И тогда России придется отвлечь внимание от Украины, что может создать проблемы СВО и привести к снижению влияния Москвы по периметру российских границ.

Действительно, стратегически это звучит весьма рационально. Западу было бы очень выгодно отвлечь ресурсы и внимание России от Украины. Поставок оружия и выделенных миллиардов Украине явно недостаточно. Какие-то тактические успехи ВСУ делает, но в целом сдержать Россию Западу не удается. Санкции и план на крах российской экономики тоже не работают, потому что Россия наладила параллельный импорт через Турцию и расширяет торговлю с Индией и Китаем. Поэтому надо сделать так, чтобы Москва тратила еще больше денег и военных ресурсов. Для этого прекрасно подошли бы военные конфликты на постсоветском пространстве.

Если посмотреть на список последних кризисов, то заметим, что проблем на границах России хватает. Молдавия укрепляет армию, отказывается от мирного урегулирования с Приднестровьем и рассчитывает на поддержку Украины и ЕС. Приднестровский конфликт может разморозиться. Кроме того, Украина призывает Грузию открыть "второй фронт" против России. Намек на Абхазию и Южную Осетию, чтобы Грузия снова попыталась взять их под контроль. Однако грузинское руководство опасается последствий такого шага, как и в целом своего участия в давлении на Москву. Дошло до того, что председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе предложил провести референдум в Грузии о том, открывать ли второй фронт против РФ или нет.

Еще одним очагом противостояния остается Сербия. В начале августа чуть не началась широкомасштабная война. Косово де-факто уже отделено от Сербии, но в случае кризиса России пришлось бы помогать союзнику, а сделать это трудно, так как географически он находится в блокаде стран НАТО и ЕС. Поражение Сербии стало бы имиджевым поражением для России.

Почти одновременно с этим вспыхнули широкомасштабные бои между Арменией и Азербайджаном. По официальным данным Баку и Еревана, погибло минимум по 50 человек с каждой стороны, и это самое крупное боестолкновение после Карабахской войны. В отличие от Приднестровья и Грузии здесь противостояние России и Запада не столь очевидно, ведь Россия приходится союзником и для Еревана, и для Баку. В армяно-азербайджанском урегулировании Москва является ведущим посредником. Однако есть попытки Европы и США перетянуть одеяло на себя.

Приведем два факта. Первый факт: Брюссель уже на регулярной основе проводит встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, пытаясь выступить ключевым посредником в делимитации границы. Второй факт: США недавно пригласили к себе министра обороны Армении, и Сурен Папикян целую неделю гостил в Пентагоне, в знак гостеприимства ему предложили заместить российских миротворцев американскими.

Во всех этих событиях Москва усматривает явную попытку Запада отодвинуть Россию от Закавказья и вклиниться в совместную работу Кремля и МИД РФ с Баку и Ереваном. Нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что этот конфликт разожгли именно Вашингтон и Брюссель, ведь известно, что Армения и Азербайджан до сих пор не делимитировали границу. Однако не стоит и исключать того, что НАТО и США могут воспользоваться ситуацией, чтобы предложить себя на замену России в регионе.

То же самое теоретически возможно в Средней Азии. Накануне там опять были перестрелки между Таджикистаном и Кыргызстаном. И здесь проблема упирается в неурегулированность границ. Учитывая, что США ушли из Афганистана, влиять на Среднюю Азию им сложнее. Но, действуя руками различных группировок и экстремистов, ЦРУ могло бы попробовать направить в регион боевиков в поддержку одной из сторон. Тогда России как стране ОДКБ пришлось бы тратить силы на борьбу с терроризмом и прекращение боевых действий.

В сухом остатке, можно допустить, что США и НАТО уже предпринимают попытки открыть "второй фронт" против России. Пока это им не вполне удается, но это не значит, что попытки прекратятся. Новейшее заявление представителя Белого дома Джона Кирби не опровергает, а лишь подтверждает этот тезис: так как у России мощная армия, ее нужно втянуть в как можно большее число конфликтов.