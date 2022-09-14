Минтуризма Турции ставит амбициозные цели

14 сен. 13:31

Турция намерена довести турпоток в страну до 47 млн человек, - заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

В начале туристического сезона была поставлена задача принять 42 млн отдыхающих и довести доходы страны от индустрии гостеприимства до $35 млрд. "Но теперь, благодаря рекламной кампании, мы поставили цель превысить озвученные цифры, и уже в августе обозначили новую планку - довести турпоток до 47 млн гостей и доходы - до $37 млрд", - рассказал министр, передает РИА Новости.

До конца года еще есть время, и заданные ориентиры могут быть превышены, - добавил он, отметив: сезон становится длиннее. Скорее всего, сейчас он продлится не до октября, а до конца ноября.