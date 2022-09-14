Кремль выразил соболезнования в связи со смертью главреда "Комсомолки"

14 сен. 13:27

Смерть главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина - это большая утрата, в Кремле глубоко соболезнуют в связи с ней, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня печальное известие, к сожалению, ушел из жизни Сунгоркин. Мы очень хорошо его знали", - сказал он, добавив, что эта смерть стала большой утратой.

"В свою очередь мы тоже, те, кто занимается информацией в администрации президента, глубоко соболезнуем", - сказал представитель официальной Москвы.

Ранее сообщалось, что Сунгоркин скончался на 69-м году жизни во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.