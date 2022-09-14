Кремль сообщил, как РФ будет компенсировать падение спроса на газ

14 сен. 13:24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что интерес к российскому газу в активно развивающихся регионах мира компенсирует падение спроса на него в Европе.

"Европа - это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития", - отметил он в беседе с журналистами в среду.

По словам представителя официальной Москвы, есть регионы, которые развиваются гораздо более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. "В этих регионах спрос на [российский] газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", - указал Песков.