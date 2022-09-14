"Краски Востока" в Москве

Завтра в Москве пройдет фестиваль "Краски Востока", который расскажет о культуре и искусстве Дальнего Востока и особенно – о Корее. Корейская культура ворвалась в наш мир стремительно и без предупреждения и, похоже, осталась с нами надолго. Почему она так крепко полюбилась многим из нас, поможет понять Музей Востока, имеющий обширную коллекцию памятников искусства Кореи.
В музее можно будет увидеть более 600 предметов корейского искусства и культуры. Это скульптура, живопись, керамика, лаки, изделия из металла, традиционный костюм и украшения. Коллекция хронологически охватывает большой период истории — с эпохи Трех государств (I в. до н.э. — VII в. н.э.) до современности. Также можно будет послушать лекции по живописи от хранителей Музея Востока, познакомиться арт-материалами, посетить мастер-классы.
Организаторами фестиваля выступают дистрибьютор ведущих мировых брендов товаров для творчества MPM и Музей Востока, партнер мероприятия — корейский бренд ShinHan Art, среди информационных партнеров – "Вестник Кавказа".
Фестиваль пройдет под эгидой сообщества компании MPM — "СТИХИЯ". Это новое объединение, которое сплотит талантливых и творческих людей со всей страны. В рамках фестиваля состоится презентация сообщества. Вступить в «СТИХИЮ» сможет любой желающий.
Программа фестиваля
16.30 — Презентация бренда ShinHan Art
17.00 — Демо-классы во внутреннем дворе Музея
17.00 — Мастер-класс спиртовыми маркерами TOUCH от Екатерины Сурикат
17.00 — Лекция по живописи Кореи
17.00 — Экскурсия по залам Кореи
17.00 — Чайная церемония
17.30 — Экскурсия по залам Кореи
17.40 — Чайная церемония
18.00 — Экскурсия по залам Кореи
18.20 — Чайная церемония
19.00 — Мастер-класс акварелью PWC от Аксиньи La Paloma
Вход на фестиваль — бесплатный, предварительная регистрация обязательна, количество мест ограничено.
Все зарегистрировавшиеся гости фестиваля могут пройтись по постоянной экспозиции Музея Востока и по временным выставкам.
Ссылка на регистрацию на фестиваль: https://mpm-art.timepad.ru/event/2159318/
Всем зарегистрировавшимся придет письмо со ссылкой на регистрацию активностей на выбор.