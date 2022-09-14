"Краски Востока" в Москве

14 сен. 13:08

Завтра в Москве пройдет фестиваль "Краски Востока", который расскажет о культуре и искусстве Дальнего Востока и особенно – о Корее. Корейская культура ворвалась в наш мир стремительно и без предупреждения и, похоже, осталась с нами надолго. Почему она так крепко полюбилась многим из нас, поможет понять Музей Востока, имеющий обширную коллекцию памятников искусства Кореи.

В музее можно будет увидеть более 600 предметов корейского искусства и культуры. Это скульптура, живопись, керамика, лаки, изделия из металла, традиционный костюм и украшения. Коллекция хронологически охватывает большой период истории — с эпохи Трех государств (I в. до н.э. — VII в. н.э.) до современности. Также можно будет послушать лекции по живописи от хранителей Музея Востока, познакомиться арт-материалами, посетить мастер-классы.

Организаторами фестиваля выступают дистрибьютор ведущих мировых брендов товаров для творчества MPM и Музей Востока, партнер мероприятия — корейский бренд ShinHan Art, среди информационных партнеров – "Вестник Кавказа".

Фестиваль пройдет под эгидой сообщества компании MPM — "СТИХИЯ". Это новое объединение, которое сплотит талантливых и творческих людей со всей страны. В рамках фестиваля состоится презентация сообщества. Вступить в «СТИХИЮ» сможет любой желающий.

Программа фестиваля

16.30 — Презентация бренда ShinHan Art

17.00 — Демо-классы во внутреннем дворе Музея

17.00 — Мастер-класс спиртовыми маркерами TOUCH от Екатерины Сурикат

17.00 — Лекция по живописи Кореи

17.00 — Экскурсия по залам Кореи

17.00 — Чайная церемония

17.30 — Экскурсия по залам Кореи

17.40 — Чайная церемония

18.00 — Экскурсия по залам Кореи

18.20 — Чайная церемония

19.00 — Мастер-класс акварелью PWC от Аксиньи La Paloma

Вход на фестиваль — бесплатный, предварительная регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Все зарегистрировавшиеся гости фестиваля могут пройтись по постоянной экспозиции Музея Востока и по временным выставкам.

Ссылка на регистрацию на фестиваль: https://mpm-art.timepad.ru/event/2159318/

Всем зарегистрировавшимся придет письмо со ссылкой на регистрацию активностей на выбор.